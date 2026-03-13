S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Antoine Semenyo remporte un trophée qu’il n’oubliera jamais avec Manchester City

CT
Des débuts de rêve. Antoine Semenyo, arrivé à Manchester City en janvier, a été élu joueur du mois de février par la Premier League, ce vendredi. L’attaquant de 26 ans remporte cette distinction pour la première fois de sa carrière, après avoir inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 5 matchs de championnat.

« C’est un moment formidable pour moi. Gagner le prix du joueur du mois de la Premier League si peu de temps après avoir rejoint City est quelque chose que je n’oublierai jamais », confie Semenyo au site de Manchester City. Espérons quand même que ce n’était pas le but d’une vie ou d’une carrière.

Une adaptation express

Fraîchement arrivé de Bournemouth contre 72 millions d’euros cet hiver, l’international ghanéen s’est parfaitement acclimaté à sa nouvelle équipe. « J’apprends tellement chaque jour et honnêtement, je sens que je suis déjà un meilleur joueur, commente Semenyo. On m’a fait sentir que j’étais le bienvenu dès le premier jour, ce qui m’a permis de rester concentré sur le terrain et de faire de mon mieux. »

Ses performances de février ont permis à Manchester City d’être invaincu, avec quatre victoires et un match nul. « Mon objectif est maintenant de continuer à m’améliorer et d’aider le club à obtenir les meilleurs résultats possibles », conclut le lauréat. Accusant sept points de retard sur Arsenal (et un match en moins), les Skyblues peuvent encore décrocher le titre de champion d’Angleterre en fin de saison.

Heureusement qu’il n’a pas rejoint Tottenham.

CT

