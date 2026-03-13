Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d’Europe cette semaine

Les fanatiques de Premier League en dépression. Lors de cette semaine européenne, les clubs anglais ont galéré. Sur les pelouses du Vieux Continent, les British ont appris que courir vite et pousser les adversaires dans le fossé ne servaient pas à gagner des matchs. En Ligue des champions, seuls Newcastle et Arsenal ne se sont pas inclinés avec, respectivement, des nuls contre le FC Barcelone et face au Bayer Leverkusen. Pendant ce temps-là, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Manchester City perdaient leurs huitièmes de finale allers.

Aston Villa sauve la patrie

Jeudi soir en C3 et C4, les clubs du « meilleur championnat du monde » ont été aussi mauvais que leurs collègues du mardi et mercredi soir. En Ligue Europa, Nottingham Forest a subi la loi de Midtjylland. Le joujou du meilleur pote de John Textor Evángelos Marinákis n’a même pas été capable de résister à un club du 13e pays au coefficient UEFA. Décidément fadasse en Coupe d’Europe, Crystal Palace a lui concédé un triste 0-0 contre les Chypriotes de Larnaca en Ligue Conférence. Seule éclaircie de la semaine pour des Anglais dans le brouillard, la victoire d’Aston Villa sur le fil contre Lille.

Un bilan bien maigrichon quand on se prend pour des ogres.

Revivez Lille - Aston Villa (0-1)