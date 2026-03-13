beIN Sports nuit-il au football français ? Son directeur répond

Une contre-attaque à montrer dans toutes les écoles. À la suite de l’acquisition des droits TV de la Coupe du monde 2026 par beIN Sports au détriment de Ligue 1+, la chaîne du groupe qatari est accusée de nuire au football français.

Alors que tout semblait bouclé pour la diffusion du Mondial sur Ligue 1+, beIN Sports France est arrivée avec une offre supérieure au dernier moment. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, n’a pas digéré ce revirement de la FIFA, affirmant que « la procédure n’a pas été loyale » en février dernier et a depuis présenté sa démission.

Une chaîne dédiée à la Coupe de monde

« Il y a une petite musique qui monte selon laquelle beIN serait le méchant ou voudrait tuer la Ligue 1. Ces critiques servent à masquer les erreurs des autres », a commenté Florent Houzot, directeur des antennes et de la rédaction de beIN Sports France, dans un entretien accordé à Challenges, ce mercredi.

Florent Houzot justifie le choix de confier l’acquisition des éditions 2026 et 2030 à beIN. « La FIFA reconnaît le bon traitement journalistique de son produit, ainsi que la valorisation de cette compétition que nous diffusons depuis 2014 », affirme le patron des antennes de la chaîne, qui a par ailleurs annoncé le lancement d’une « chaîne 100 % Coupe du monde qui commencera dès le 1er juin ».

Le nouveau Clásico du foot français se trouve hors des terrains.

