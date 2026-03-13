Insigne : « Si Pescara se maintient et que je suis sélectionné pour la Coupe du monde, alors je pourrai arrêter »

Retour vers le futur ? Voir Lorenzo Insigne enfiler la tunique de Pescara, ça procure la même sensation que lorsqu’on se rend compte qu’on a un poil blanc dans sa barbe ou une petite ride de plus : un petit coup de vieux. L’attaquant italien, qui a majoritairement évolué à Naples entre 2009 et 2022, a aussi porté le maillot du club au dauphin le temps d’un prêt lors de la saison 2011-2012. Cet exercice s’était révélé plutôt fructueux avec 20 buts en 38 matchs.

L’international italien raconte à la Gazzetta dello Sport les dessous de son retour, évoquant notamment les mots forts de Marco Verratti (légende du club qui y a investi) : « Il m’a dit : “On t’attendra jusqu’au dernier jour du mercato.” Ils n’ont pas remis en question ma condition physique et je ne me suis pas soucié du classement. D’autres clubs de Serie B m’ont contacté, mais dans cette division, je n’aurais signé qu’à Pescara. Je voulais boucler la boucle après 14 ans : l’intégration n’a pas été un problème, maintenant il faut accomplir ce miracle (le maintien). »

La Coupe du monde ? Faut pas déconner !

S’il est de retour dans son pays natal après une expérience mitigée à Toronto, Insigne ne le cache pas : les relations avec Gennaro Gattuso sont très bonnes. Pour pousser la nostalgie jusqu’au bout, le sélectionneur italien pourrait même se payer le luxe de rappeler la gâchette des Abruzzes.

« J’ai de ses nouvelles presque tous les jours, sourit le joueur à la boucle d’oreille. Je me souviens pas avoir dit : “J’en ai assez de l’équipe nationale.” Il connaît mes qualités et ma disponibilité, il fera le meilleur choix. Bien sûr, si Pescara se maintient et que je suis sélectionné pour la Coupe du monde, alors je pourrai arrêter ! Je plaisante, hein ? »

Non non, nous on ne plaisante pas…

14 ans plus tard, Insigne fait de nouveau chavirer Pescara