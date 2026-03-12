Strasbourg fait la différence en 72 secondes contre Rijeka

Rijeka 1-2 Strasbourg

Buts : Majstorovic (76e) pour Rijeka // Panichelli (2e) et Godo (71e) pour Strasbourg

Un peu plus d’une minute. C’est le temps qu’il a fallu à Strasbourg pour prendre l’ascendant sur Rijeka, en huitièmes de finale aller de Ligue Conférence. Juste après le coup d’envoi, Joaquin Panichelli a en effet ouvert le score en 72 secondes chrono sur un service de Sebastian Nanasi (avec, en prime, un coup du sombrero signé Valentin Barco). L’attaquant argentin a ensuite touché la barre transversale avant même le quart d’heure de jeu, alors que des buts ont été refusés à Martial Godo et Nanasi.

Godo, un remplaçant qui fait mouche

Si l’Ivoirien s’est finalement occupé du break dans le second acte, Ante Majstorovic a cependant relancé le suspense en envoyant une tête gagnante au fond des filets sur coup franc. Grâce à cette nouvelle victoire défendue de main de maître par Mike Penders, les Alsaciens conservent néanmoins leur invincibilité dans la compétition cette saison (un seul nul) et prennent une option pour la qualification pour les quarts. Et vu sa partie de tableau, le RCSA peut avoir de l’ambition…

PANICHELLI DÉJÀ LUI 💥 Le buteur argentin bien servi à l'entrée de la surface marque déjà à Rijeka et Strasbourg prend les devants sur CANAL+ SPORT 📺#RIJRCSA | #UECL pic.twitter.com/ifMX9Pyw0s — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2026

