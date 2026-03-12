S’abonner au mag
Des supporters lyonnais agressés dans les rues de Vigo

Des supporters lyonnais agressés dans les rues de Vigo

Un échauffement dont tout le monde se serait passé. À quelques heures du coup d’envoi entre le Celta de Vigo et l’OL en Ligue Europa, des tensions importantes sont apparues dans les rues de Vigo. Vers 23h30 mercredi, une trentaine de supporters lyonnais ont été agressés aux alentours d’un bar dans le centre-ville par des groupes ultras de Vigo. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes en noir, cagoulés pour la plupart et munis de bâtons, pourchasser les supporters lyonnais. Selon les autorités locales, deux supporters français ont été emmenés en urgence après avoir reçu des coups au crâne.

Une baston de nuit

Via un communiqué publié ce jeudi en début d’après-midi, le Celta de Vigo n’a pas tardé à réagir : « Le club condamne fermement tout type d’acte violent, comme celui survenu hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l’Olympique lyonnais » en espérant que « le match de ce soir ou celui du retour à Lyon se déroulent sans autres incidents ».

C’est pas gagné.

En direct : Celta Vigo - OL (0-0)

