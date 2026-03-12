Des supporters lyonnais agressés dans les rues de Vigo

Un échauffement dont tout le monde se serait passé. À quelques heures du coup d’envoi entre le Celta de Vigo et l’OL en Ligue Europa, des tensions importantes sont apparues dans les rues de Vigo. Vers 23h30 mercredi, une trentaine de supporters lyonnais ont été agressés aux alentours d’un bar dans le centre-ville par des groupes ultras de Vigo. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes en noir, cagoulés pour la plupart et munis de bâtons, pourchasser les supporters lyonnais. Selon les autorités locales, deux supporters français ont été emmenés en urgence après avoir reçu des coups au crâne.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | @Farodevigo: 💥 Varios 𝗛𝗘𝗥𝗜𝗗𝗢𝗦 y 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗭𝗢𝗦 en una pelea entre 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦 del Celta y del Lyon en Vigo. 🥢 50 ultras locales con pasamontañas entraron en un local de Areal con 𝗣𝗔𝗟𝗢𝗦 y 𝗧𝗨𝗕𝗢𝗦 para atacar a 30 ultras lioneses. pic.twitter.com/TICs4wdPj7 — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) March 12, 2026

Une baston de nuit

Via un communiqué publié ce jeudi en début d’après-midi, le Celta de Vigo n’a pas tardé à réagir : « Le club condamne fermement tout type d’acte violent, comme celui survenu hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l’Olympique lyonnais » en espérant que « le match de ce soir ou celui du retour à Lyon se déroulent sans autres incidents ».

COMUNICADO OFICIAL O club condena firmemente calquera tipo de actuación violenta, como a rexistrada a pasada noite contra afeccionados do Olympique de Lyon. A violencia, en calquera das súas manifestacións, non forma parte da identidade nin dos valores do celtismo. — Celta (@RCCelta) March 12, 2026

C’est pas gagné.

En direct : Celta Vigo - OL (0-0)