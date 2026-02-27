Ligue Europa : l'OL et Lille s'évitent au tirage

Ouf ! Le LOSC et l’OL avaient une chance sur deux de se retrouver en huitièmes de finale de Ligue Europa, mais la pièce est tombée du bon côté. Lyon sera opposé au Celta de Vigo quand Lille se frottera à Aston Villa.

Le bon côté du tableau pour l’OL

C’est a priori un bon tirage pour les Gones, qui ont donc hérité de l’actuel 6e de Liga, qui avait terminé à la 16e place de la phase de ligue de C3 et qui s’est débarrassé du PAOK en barrages (1-0, 2-1). Ce sera une affiche inédite pour l’OL, qui pourra toujours demander quelques conseils à Bruno Genesio, dont l’équipe avait été battue par le Celta en janvier. Ou encore aux Niçois, pourquoi pas.

Les plus ambitieux verront un tableau dégagé pour les Lyonnais : en cas de qualification, ce sera le vainqueur de Genk-Fribourg ; en demies, l’OL pourrait affronter Ferencvaros, Braga, le Panathinaïkos ou le Real Betis.

Lille-Aston Villa, la revanche de 2024

Et donc pour le LOSC, ce sera un gros morceau : Aston Villa. Le troisième de Premier League derrière le duo Arsenal-Manchester City et surtout un mauvais souvenir en 2024, quand le club de Birmingham avait sorti les Dogues en quarts de finale de Ligue Conférence aux tirs au but, avec ce diable d’Emiliano Martinez. Les Villans avaient également terminé deuxièmes de la phase de ligue, derrière le leader rhodanien.

LE TABLEAU COMPLET DE LA LIGUE EUROPA ✨ Lyon et Lille s'évitent, match entre clubs italiens, qui ira au bout selon vous ? 🤔#UEL pic.twitter.com/drz1hYGoOV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 27, 2026

En cas d’exploit lillois, puisque ça en serait un, Benjamin André et ses copains joueraient le vainqueur de Bologne-Roma en quarts, puis une équipe au choix entre Suttgart, Porto, Nottingham Forest et Midtjylland dans le dernier carré. La route est longue, très longue. Pour le programme, ce sera le 12 mars à Pierre Mauroy pour Lille-Aston Villa et le 19 mars au Groupama Stadium pour OL-Celta.

Un p’tit Lille-OL en finale et tout le monde est content.

