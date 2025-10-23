Battu par le Celta de Vigo, Nice boit la Galice jusqu'à la lie

Punis par l'expulsion de son capitaine Jonathan Clauss, Nice a résisté mais a vu le Celta Vigo s'imposer (2-1) et célébrer Iago Aspas, son capitaine. Nice enchaîne un quinzième match sans victoire européenne. C'est beaucoup.

Celta de Vigo 2-1 OGC Nice

Buts : Iago Aspas (2e) et Oppong (75e csc) pour les Galiciens // Cho (16e) pour les Azuréens

Expulsion : Clauss (38e) côté niçois

On n’a rarement quinze fois d’affilée une bonne note, on n’évite jamais quinze fois d’affilée des bouchons, on n’a jamais du soleil quinze jours d’affilée. Bref, réussir quinze fois d’affilée quelque chose, c’est fort. En s’inclinant contre le Celta de Vigo (1-2), Nice donne raison à tous les darons du monde : répéter quinze fois la même chose, c’est pénible.

Un capitaine ne devrait pas faire ça

Cette défaite possède toutefois un mérite : ne pas gâcher la chouille de son adversaire du soir. L’Estadio Balaídos a célébré son capitaine, Iago Aspas. Avec 534 capes, le trentenaire devient le joueur le plus capé de l’histoire du club, a eu le droit à son tifo puis à sa statue, et a fêté ça par un super but. Sur un ballon mal dégagé par Juma Bah juste devant la surface, le Galicien enchaîne une magnifique reprise (1-0, 2e).

CHO POUR ÉGALISER ⚡️ Sur un caviar d'Abdul Samed, Cho croise bien sa frappe 🚀 Match à suivre en direct sur CANAL+ FOOT ⚽️#CELTAOGCN ｜ #UEL pic.twitter.com/P2QkN2nVii — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2025

Le début du match a donné le ton : le Celta allait tromper Bah, Bard et Oppong. Mais sans son éléphant Dante, Nice a quand même barri. Mohamed-Ali Cho a joliment croisé sa frappe, après une belle ouverture de Salis Abdul Samed (1-1, 16e). Ali Abdi aurait pu permettre à Nice de prendre l’avantage, mais sa reprise à bout portant est tombée sur Radu (23e). Yehvann Diouf a sauvé les siens sur une belle tête de Marcos Alonso hors-jeu au final (30e). Nice se réveille, et cadre trois frappes lors de la première demi-heure.

Iglesias au milieu du village

Sauf qu’en moins de dix minutes, Jonathan Clauss chope par le col puis essuie ses crampons sur Bryan Zaragoza. Le capitaine niçois est exclu (38e), et le chemin de croix des Niçois commence. Franck Haise a fait sortir Cho, son buteur, pour faire entrer un défenseur, Antoine Mendy, mais a eu une belle occasion au sortir des vestiaires : la tête de Kevin Carlos est passée au dessus (47e).

Dans la lignée de leur prestation à Lyon, les Aiglons ont fait le dos rond, même avec l’entrée de Borja Iglesias. Zaragoza a beaucoup centré, Iago Aspas a retenté une magnifique volée (69e). Mais comme Marseille contre le Sporting, Nice a fini par céder. Borja Iglesias a bénéficié d’un joli service de l’international espagnol Óscar Mingueza pour jouer au ping-Oppong : la balle rebondit sur le Ghanéen, qui marque contre son camp (2-1, 75e). Nice n’a plus gagné en Europe depuis le 16 mars 2023. La suite du programme ? Fribourg, Porto, Braga… Le record de 17 matchs sans succès d’une équipe française en coupe d’Europe, effectué par Lille entre 2014 et 2017, est à portée de main.

Celta Vigo (3-4-3) : Radu, Fernandez, Starfelt, Alonso – Carreira (Mingueza, 71e), Beltrán (Sotelo, 71e), Román, Álvarez (Iglesias, 46e) – Aspas (cap.), Durán (Rueda, 66e), Zaragoza (Cervi, 78e). Entraîneur : Claudio Giráldez.

Nice (3-4-3) : Diouf – Oppong, Bah, Bard – Clauss (cap.), Louchet (Boga, 81e), Abdul Samed, Abdi (Gouveia, 70e) – Cho (Mendy, 46e), Carlos (Nguene, 81e), Sanson (Vanhoutte, 70e). Entraîneur : Franck Haise.

