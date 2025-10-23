S’abonner au mag
Iago Aspas va un peu plus entrer dans l'histoire du Celta contre Nice

CDB
Le Bobby Charlton de la Galice.

Ce jeudi soir, à l’issue de la rencontre face à l’OGC Nice en Ligue Europa, le Celta va rendre hommage à sa légende Iago Aspas. L’attaquant espagnol va devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club en disputant son 534e match en 22 saisons, lui qui en est déjà le meilleur buteur (216 réalisations).

Sur ses réseaux sociaux, le club galicien a alpagué ses supporters : « Ne quittez pas le stade (après le match), restez pour vivre ce moment unique. » Une statue à son effigie va être dévoilée à la fin du match.

« Le meilleur joueur de l’histoire du Celta »

Légende du club, Iago Aspas n’a disputé que deux saisons sous un autre maillot. À Liverpool d’abord, puis en prêt au Séville FC. La saison dernière, c’est d’ailleurs lui qui avait marqué le but vainqueur face à Getafe (2-1), propulsant le club en coupe d’Europe pour la première fois depuis 2016. À cette époque, les Galiciens avaient d’ailleurs atteint les demi-finales, éliminés par le futur vainqueur Manchester United.

À l’issue de la rencontre face à Getafe, le maire de Vigo Abel Caballero avait annoncé qu’Aspas aurait sa statue : « À Manchester, il y avait une effigie de Bobby Charlton devant le stade. Quand j’étais enfant, c’était le plus grand génie du football au monde. La même chose se produira ici avec Iago Aspas. Tu es le meilleur joueur de l’histoire du Celta. » 

Chose promise, chose due.

La Ligue 1 encensée à l’étranger

CDB

