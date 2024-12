Le beau cadeau du Celta de Vigo à ses fans

Quoi de mieux que la prolongation d’une légende pour filer le smile à ses fans ?

C’est la belle idée du jour, et elle émane du Celta de Vigo qui l’a annoncé le jour de Noël : Iago Aspas, son immense bomber, prolonge d’une année le plaisir sous les couleurs qu’il porte fièrement depuis (pratiquement) toujours.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 Iago Aspas renova co RC Celta O Rei das Bateas continuará a súa lenda e legado no club da súa vida por un ano máis. Moitos parabéns, @aspas10 pic.twitter.com/yiimRHFPvA — RC Celta (@RCCelta) December 25, 2024

À 37 ans, l’attaquant international espagnol – déjà auteur de six pions et trois passes dé’ en Liga cette saison – rempile donc jusqu’au 30 juin 2026 avec le RC Celta pour le plus grand malheur des défenses espagnoles. Car oui, Iago Aspas, c’est ni plus ni moins que le quatrième meilleur buteur sur les dix dernières éditions de la Liga (146 buts) ou encore le 2e meilleur buteur des sept dernières éditions (92 réalisations). Oui, pour les non-initiés, ça donne une idée du monstre qu’il est.

Un attaquant toujours très fort dans les petits Aspas, ce Iago.

