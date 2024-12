Marseille shoote les Verts

Rapidement en infériorité numérique et vite mené, Saint-Étienne n'a pas fait illusion lors des 32es de finale de Coupe de France face à un Olympique de Marseille très sérieux. Largement supérieurs aux Verts, comme le score le montre, les Phocéens se qualifient pour le prochain tour de la compétition et font le plein de confiance.

Saint-Étienne 0-4 Marseille

Buts : Greenwood (22e), Rabiot (34e), Henrique (67e) & Højbjerg (81e)

Est-il possible de se remettre d’un combiné carton rouge concédé/ouverture du score encaissée qui ne met que deux minutes à voir le jour, est-il concevable d’espérer mieux qu’une défaite quand on laisse l’adversaire breaker moins d’un quart d’heure plus tard ? Lorsqu’on se nomme Saint-Étienne et qu’on affronte l’Olympique de Marseille en 2024, la réponse n’est pas à aller à chercher au fond d’un chaudron puisqu’elle se trouve à la vue de tous à la surface : rien, ou vraiment pas grand-chose. Vite menés et encore plus rapidement en infériorité numérique, les Verts ont ainsi été éliminés sans suspense de la Coupe de France lors de leur 32e de finale pourtant disputé à domicile. La faute à des Phocéens sérieux, opportunistes et tout simplement supérieurs.

OM : des recrues encore décisives

Déjà déséquilibrée sur le papier et sur le terrain au regard des premières statistiques (74 % de possession de balle en faveur de Marseille au bout de quinze minutes), la rencontre bascule dès la 21e : suite à un inutile coup de coude, Ibrahim Sissoko est précocement expulsé et laisse ses partenaires à dix. Simple avertissement avant la vraie sanction pour Sainté, qui voit Mason Greenwood trouver le chemin des filets d’une volée gagnante à l’entrée de la surface sur une remise de la tête signée Luis Henrique. Puis, malgré une succession d’occasions gâchées (notamment trois tirs hors cadre, deux de Pierre-Emile Højbjerg et un de Quentin Merlin), l’OM accentue son avance : le buteur devient passeur pour Adrien Rabiot, qui coupe le centre de l’Anglais pour le 2-0.

ASSE : le changement encore attendu

Break, set et match : la pause n’a pas encore été sifflée, mais la partie est d’ores et déjà achevée. Et ce, même si Laurent Huard – dont la mission d’intérimaire sur le banc de l’ASSE s’achève ce dimanche, laissant le fauteuil à Eirik Horneland pour le véritable changement attendu – multiplie les remplacements à l’entame du second acte. Car derrière, les Olympiens se montrent tout aussi intraitables. À l’image du capitaine Leonardo Balerdi, qui empêche Cheikh Fall de tromper Jeffrey De Lange. Pire, ce sont au contraire les visiteurs qui enfoncent le clou. Par l’intermédiaire d’un Henrique au rebond d’une tentative de Valentin Rongier, d’abord. Via Højbjerg sur un service de Jonathan Rowe, ensuite. 4-0, fin d’un duel qui n’a en fait jamais existé.

ASSE (4-3-3) : Maubleu – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Pedro – Ekwah (Miladinovic, 86e), Bouchouari (Fall, 35e), Mouton (Sahraoui, 46e) – Cafaro (Stassin, 80e), Sissoko, Davitashvili (Aiki, 46e). Entraîneur : Huard.

OM (3-4-2-1) : De Lange – Murillo, Balerdi, Kondogbia (Cornelius, 75e) – Henrique, Rongier, Højbjerg, Merlin (Garcia, 71e) – Greenwood (Koné, 63e), Rabiot (Rowe, 63e) – Maupay (Wahi, 71e). Entraîneur : De Zerbi.

