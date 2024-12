Les crampons dans le Nord, le cœur à Mayotte

Au fin fond de Villeneuve-d’Ascq, sous une venteuse « drache » du ch’Nord – celle-la même qui vient « te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon », un petit morceau d’océan Indien a soudain émergé, comme par magie, en ce jour de solstice d’hiver. Sur le synthé du campus de la fac, une vingtaine de joyeux lurons réunis sous l’étendard des « Mahorais du Nord », association sportive et culturelle née en 2016, se chambrent sans discontinuer… en trois langues : en français, en shimaoré – langue majoritaire à Mayotte – et shibushi – dialecte malgache parlé dans le sud de l’île. « Tout se mélange ! Moi, je ne comprends pas le shibushi, mais certains comprennent le shibushi et le shimaoré », rigole Saïndou, membre de l’équipe. Dans la bande, on retrouve des jeunes mahorais, pour beaucoup venus étudier ou travailler en métropole, mais le club se veut ouvert à tous. « Nous avons plusieurs nationalités au club : par exemple, Achraf est marocain », explique Ounsri, vice-président du club.

Pour ceux qui ont perdu des proches, c’est compliqué. Il n’y a pas grand-chose à faire pour l’instant, à part prier…

Aujourd’hui, pour les Mahorais, c’est jour de « derby » contre Gasy Sport, l’équipe des Malgaches nordistes. Un match amical fleurant bon les joies du foot amateur, avec ses phrases cultes comme « je regrette d’avoir fumé cette clope » ou « on n’est pas là pour jouer au rugby », pique lancée à l’adresse d’un défenseur à la carrure athlétique. « Les gens se chamaillent beaucoup, mais tout le monde s’entend bien ! », résume Nadjid. Après un rapide échauffement et après avoir enfilé leurs maillots couleur saumon – d’un ton similaire aux tuniques « extérieur » du Barça 2009-2010 –, les Mahorais se réunissent avec leurs adversaires au niveau du rond central, pour une minute de silence. Rappelant, malgré la bonne humeur perceptible, la tragédie engendrée par l’ouragan Chido le week-end précédent. Lors de ce match, perdu sur le score anecdotique de 4-2, on pouvait entendre çà et là que le football n’était pas l’unique sujet du jour.

« Personne ne reste seul »

Chez les Mahorais du Nord, l’inquiétude est d’autant plus palpable que de nombreux joueurs de l’équipe sont originaires du sud de l’île, l’une des régions les plus touchées par le cyclone Chido, aujourd’hui en grande partie inaccessible et coupée du reste de l’île. « Il y a eu une période de latence, pendant laquelle on n’avait pas du tout de nouvelles », dit Ounsri. Les informations arrivent toujours au compte-gouttes. Saïndou montre, sur son téléphone, un message – rassurant – envoyé par son papa sur Whatsapp. « Il vit seul, mais ma sœur et mon frère ne sont pas loin », explique Saïndou. « Pour ceux qui ont perdu des proches, c’est compliqué. Il n’y a pas grand-chose à faire pour l’instant, à part prier… », lance un autre joueur.

« Certains n’ont pas de nouvelles de leurs parents. Mais personne ne reste seul », rappelle Ounsri. Si l’un des joueurs a la chance d’avoir des nouvelles de sa famille, il peut leur demander des nouvelles de la famille d’un coéquipier. « Ma famille est montée (depuis le sud, NDLR) à Mamoudzou, livre Ounsri. Par ce biais-là, beaucoup ont pu avoir des nouvelles de leurs proches. » Dorénavant, l’ASCMN va maintenant s’atteler à une autre tâche : aider à la collecte de denrées pour aider Mayotte. « Nous avons organisé des collectes dans les supermarchés Carrefour », livre Akram, président de l’association.

Une solidarité forte

Au-delà de la tragédie, les Mahorais du Nord sont unis par une solidarité « mécanique » : loin de leur île, ils ont tout de suite retrouvé une deuxième famille une fois arrivés dans le Nord et parfois même pu compter sur de vieux amis. Des liens forts noués de longue date, qui aident les jeunes à faire bloc dans les moments compliqués. « Avant d’arriver ici, on a été dans les mêmes établissements scolaires, on allait à la plage ensemble. On est beaucoup à se connaître, et ça fait chaud au cœur de se retrouver ici », sourit Saïndou au bord du terrain. « On s’aide pour des démarches administratives, mais on se retrouve aussi pour chanter et danser à la salle des fêtes. Notre culture nous manque beaucoup, alors on organise des événements pour rassembler tout le monde. Il n’y a pas que le foot, même si le foot est une partie importante », détaille Ounsri. Une preuve parmi d’autres que la tempête ne pourra jamais tout emporter.

Les notes de Lens-PSG