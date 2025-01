Imbroglio autour de Brice Samba : à qui la faute ?

→ L’appétit rennais

En quête d’un onze plus solide après un début de saison raté, le Stade rennais a lancé les grandes manœuvres lors de ce mercato hivernal. Après l’arrivée de Seko Fofana, le SRFC lorgnedésormais sur Brice Samba pour garder ses cages. Il faut dire qu’à 39 ans, Steve Mandanda n’est plus tout jeune, moins décisif, mais surtout n’a pas les faveurs du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, qui l’avait déjà poussé vers la sortie à Marseille en 2022. En conférence de presse, l’ancien sélectionneur chilien s’est montré clair : « On souhaite des joueurs s’engageant pour 3-4 ans. C’est difficile d’en trouver en janvier. On est donc davantage sur la qualité que la quantité. Des joueurs sont intéressants mais difficiles à convaincre. Dans l’idéal, en tant qu’entraîneur, j’aimerais un joueur par ligne. » Réunir les deux figures majeures du RC Lens sauce 2022-2023, deuxième de la Ligue 1 avec un petit point seulement derrière le champion parisien, semble être un pari audacieux mais pas incohérent. Pour ça, il faudra réussir à convaincre les dirigeants lensois.

« J’ai appris la volonté de Brice pendant les vacances, il avait reçu une offre. À partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là n’est pas forcément une bonne chose dans le vestiaire. Au final, ce n’est pas si compliqué que ça. » Cette déclaration limpide est signée Will Still. Si le coach des Sang et Or fait face cette potentielle perte avec une telle philosophie, c’est aussi parce qu’il connaît la situation financière du RC Lens. Malgré la belle vente de Elye Wahi cet été (25 millions à Marseille), le club artésien a toujours besoin de liquidités, notamment suite au rétropédalage du fonds d’investissement américain Isos Capital. Si aucune mesure n’a été prise contre le RCL par la DNCG en décembre dernier, le club est toujours en difficulté financière. Par conséquent, un départ de son portier pour plus 15 millions d’euros serait une aubaine. Interrogé sur le mercato hivernal, où le club nordiste doit vendre pour réduire sa masse salariale, Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, a reconnu qu’il y avait bien des négociations « crispées » en cours avec Rennes. Dans un second temps, ce dernier a dévoilé que la révélation Abdukodir Khusanov allait partir : « Si « Kodir » doit partir, si les offres sont intéressantes, c’est surtout pour essayer de retrouver un équilibre économique. » Mais bon, tant que Florian Sotoca est là, tout va (?).

🗣 | Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, fait le point sur les dossiers chauds du mercato lensois. 🔴🟡 #RCLTFC pic.twitter.com/kn33Gs8NLD — DAZN France (@DAZN_FR) January 5, 2025

Si certains aficionados de Brice Samba espéraient encore voir l’international français rester dans le Nord, les espoirs s’amenuisent d’heures en heures. Hervé Koffi est arrivé cet été pour parer à cette éventualité, mais Lens ne cracherait pas sur un gardien déjà rompu à la Ligue 1. « On a anticipé le départ de Brice, et il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toutes éventualités », avait déclaré Pierre Dréossi avant la défaite face à Toulouse samedi (0-1). Ce lundi, Pau Lopez serait tout proche de rejoindre le RC Lens selon plusieurs sources. Le gardien espagnol, qui appartient toujours à l’OM, devrait casser son prêt à Gérone (Liga) pour s’engager avec les Sang et Or sous la forme d’un nouveau prêt avec option d’achat. Si cette venue se confirme, il serait fortement improbable de voir Samba s’éterniser dans le Pas-de-Calais.

Tout part d’un tweet. Le 3 janvier dernier, à l’heure de la sieste, Brice Samba dégaine le fameux émoticône à deux yeux. Logiquement, après un tel message, tout le monde s’attend à ce que l’officialisation de son transfert pour Rennes sorte dans la journée ou dans les 24 heures. Problème, cela n’arrive pas. Encore une fois, le X d’Elon Musk a fait des ravages. En commentaires, les supporters lensois sont furieux. Si le transfert du portier capote, bon courage pour faire oublier cette petite fulgurance.

👀 — Brice Samba (@samba_brice) January 3, 2025

