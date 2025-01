Les supporters de Caen ciblent Mbappé sur une banderole

Des tribunes à la mode de Caen.

Bien mal embarqué en championnat, naviguant à une décevante 16e place après son revers contre Clermont (0-1) lors de la reprise de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen ne va pas bien et les supporters grincent des dents. Le limogeage de Nicolas Seube n’a pas vraiment plu et Kylian Mbappé, nouvel actionnaire du club depuis l’été, commence à être appelé à la barre. Pendant qu’il s’imposait à Valence, l’attaquant français était ainsi rappelé à l’ordre en Normandie. « Mbappé, le SMC n’est pas ton jouet » pouvait-on ainsi lire en tribunes avant la rencontre, suivi d’un sans équivoque, « avant de vouloir rayonner à l’international, respectez les figures locales ».

Entre hommage à Nicolas Seube, l'ex-entraîneur, et défiance vis-à-vis du propriétaire @KMbappe et des ses hommes mis en place, le public de d'Ornano, qui a multiplié les banderoles en 1re mi-temps, joue un match différent dans les tribunes @SMCaen #SMCCF63 📸 @DamienDeslande2 pic.twitter.com/k0TGP3m4Vc — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) January 3, 2025

Ziad Hamoud, président mis en place par le clan Mbappé, en prend pour son grade, puisqu’il est tout simplement lui aussi cité, « Nicolas Seube est une belle personne, c’est quelqu’un qui va compter », dans des propos datés du 25 septembre, comme pour lui rappeler qu’il a semble-t-il eu la mémoire courte au moment de trancher dans le vif. De son côté, l’idole de d’Ornano a été saluée et défendue par les supporters pour son travail et son implication envers le club. Alors que la tribune Borelli et le Malherbe Normandy Kop ont entonné un chant à sa gloire, une banderole y a été déployée, rappelant les valeurs qu’il représente : « Ici, seul le travail et la fidélité font les légendes ! »

Dire que ces banderoles partiront bientôt en tour d’Europe.

