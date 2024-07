Kylian Mbappé : qui, Caen, comment et pourquoi ?

Alors que certains avaient misé sur sa présence à Paris pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, Kylian Mbappé était finalement là où personne ne l’attendait : dans l’ombre. En marge d’un Euro 2024 décevant et d’une présentation clinquante au Bernabéu sous son nouveau maillot du Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a tiré les ficelles d’un projet qui peut sembler fou puisqu’il devrait devenir, dans les prochaines heures, l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen. L’information est tombée lundi en fin d’après-midi dans les colonnes du Parisien, tandis qu’Eurosport indique que les premières négociations ont débuté au printemps dernier. Pour autant, on ne sait pas vraiment ce qu’il va faire à la tête du club normand et pourquoi il débourserait près de quinze millions pour acquérir 80 % des parts.

Après son départ du Paris Saint-Germain, l’objectif est-il simplement de garder un pied-à-terre en France ou alors, veut-il, justement, concurrencer son ancien club avec qui l’histoire d’amour s’est terminée en eau de boudin, avec un autre club rouge et bleu ? Le titre de champion de France n’est pas encore d’actualité à Caen puisque Malherbe peine à remonter dans l’élite depuis la relégation de 2019. Même en lui prêtant toutes les bonnes intentions du monde, il est difficile d’imaginer le clan Mbappé placer ses billes par amour de Michel-d’Ornano, malgré la grande ovation réservée au jeune attaquant en 2017 lors de la réception de l’AS Monaco, ni même en souvenir d’un acte manqué lorsque celui qui n’était pas encore Kyks n’avait pas pu signer de licence à 13 ans en raison de l’éloignement de plus de cinquante kilomètres avec son domicile. L’attaquant ne va pas devenir président pour autant et devrait placer son proche Ziad Hammoud, ancien directeur de la stratégie et des investissements du groupe beIN SPORTS et désormais chargé de la société d’images du joueur.

Faire table rase du passé… ou pas

L’organigramme caennais va donc être bouleversé à l’aube de la saison de Ligue 2. Pierre-Antoine Capton, actuel président du conseil de surveillance, va rester actionnaire minoritaire à hauteur de 20 % et aura donc toujours son mot à dire sur les décisions, mais l’éventuelle arrivée de Ziad Hammoud pousserait Olivier Pickeu vers la sortie. Nommé président en 2020, ce dernier ne va pas laisser une image immaculée en Normandie. Empêtré dans la gestion d’un club en plein Covid, il a notamment mené un plan social dès son arrivée, réalisé quelques transferts douteux et pas tous réussis, tandis que sa personnalité n’était pas au goût de l’ensemble des salariés. Le directeur sportif Yohan Eudeline devrait également prendre la porte, non sans avoir essuyé de multiples critiques sur les réseaux sociaux lors de son mandat. Chez certains supporters, la prise de fonction de Kylian Mbappé est justement l’occasion ou jamais de faire table rase du passé récent pas toujours glorieux.

Toutefois, l’inquiétude règne dans les rangs de la majorité des amoureux du Stade Malherbe. Car, hormis une détection réussie au début de son adolescence, le joueur n’a aucune attache avec le club ni de la région, ce qui n’est donc pas différent des actionnaires tant critiqués à l’heure des multipropriétés. Ce ne sont pas les supporters des Girondins de Bordeaux qui diront le contraire alors que leur club est en passe d’être laissé à l’abandon par Gérard Lopez. « Oui, Kylian aime beaucoup le football. Mais ça fait partie d’investissements comme d’autres. Pour le moment, il n’y a pas grand-chose, on prospecte. On discute avec plusieurs entités. Dès que c’est Kylian, ça prend une autre dimension. Mais Caen, c’est une belle région vous savez », souriait Fayza Lamari, sa mère, auprès du Parisien il y a deux semaines. Les investissements sont visiblement fructueux. D’ailleurs, faire joujou avec un club qui compte un centre de formation reconnu lorsqu’on gère une agence de joueur n’est pas forcément un mauvais coup.

Kylian Mbappé va devenir l'actionnaire majoritaire de Caen