Kylian Mbappé va devenir l'actionnaire majoritaire de Caen

On verra Kylian Mbappé en Ligue 2 dès la saison prochaine.

Malgré son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid cet été, le capitaine de l’équipe de France va garder un pied-à-terre dans l’Hexagone. Selon les informations du Parisien, l’attaquant va devenir, dans les prochaines heures, l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. En effet, il aurait racheté la majeure partie des parts du club normand pour moins de 20 millions d’euros en compagnie de Pierre-Antoine Capton, président du conseil de surveillance qui détient le reste du capital.

Les ambitions de Kylian Mbappé à la tête de son futur club sont, d’après Le Parisien, pleinement mesurées. Pas question de se lancer dans une partie de Football Manager grandeur nature, d’imiter les clubs saoudiens ou de concurrencer le PSG à court-terme et, pour respecter cela, il devrait placer Ziad Hammoud à la présidence du SM Caen. Cet homme de confiance du clan Mbappé est l’ancien directeur de la stratégie et des investissements du groupe beIN SPORTS et est désormais chargé de la société d’images du joueur.

Il aurait pu aller en Belgique, comme Florentin Pogba et N’Golo Kanté.

