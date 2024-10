Amandine Henry prend sa retraite internationale

C’est la fuite des cadres.

Alors que Laurent Bonadei, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine, doit dévoiler sa première liste le 17 octobre, l’ancien adjoint d’Hervé Renard ne pourra pas compter sur Amandine Henry, 35 ans. La milieu de terrain aux 109 sélections (14 buts) avec les Bleues a annoncé ce dimanche sur ses réseaux sociaux qu’elle prenait sa retraite internationale. « Après tant d’années de passion, de défis et de souvenirs inoubliables, il est temps pour moi de tourner la page », peut-on lire dans son communiqué.

Un temps capitaine, Henry avait été écartée pendant trois ans par Corinne Diacre alors qu’elle avait osé critiquer la sélectionneuse et sa manière de fonctionner. L’ancienne Lyonnaise, partie au Deportivo Toluca (Mexique) cet été, avait renoué avec l’équipe nationale sous le mandat de Renard pour disputer le Mondial 2023 et les JO 2024. « J’ai eu l’immense honneur de porter ce maillot, la fierté de défendre nos couleurs avec ferveur et le bonheur de partager des moments inoubliables avec mes coéquipières », a-t-elle complété.

C’est ce qu’on appelle faire une Benzema.

