Kadidiatou Diani forfait pour le rassemblement des Bleues, Melvine Malard appelée

Après le forfait de Constance Picaud dimanche à la suite d’une blessure musculaire à la cuisse droite, c’est au tour de Kadidiatou Diani de devoir renoncer au rassemblement des Bleues victime d’une commotion cérébrale. La Fédération Française de Football a expliqué cette décision dans un communiqué : « Par respect du protocole et par précaution, les staffs médicaux et techniques de son club et de l’Équipe de France Féminine choisissent de la laisser au repos ».

𝗗𝗜𝗔𝗡𝗜 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 ❌ 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗥𝗗 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗢𝗥𝗧 ✅@kady944 souffre d’une commotion cérébrale. Par respect du protocole, les staffs médicaux et techniques de son club et des Bleues choisissent de la laisser au repos. Bon rétablissement Kady 💪 pic.twitter.com/uYYgkK3z6x — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 31, 2025

L’une des pièces maîtresses de la ligne d’attaque tricolore (30 buts en 111 sélections), encore buteuse cette semaine en Ligue des champions face au Bayern Munich (4-1) et en championnat face à Fleury (4-0), Diani manquera donc les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations face à la Suisse let à la Norvège les 4 et 8 avril prochains.

Melvine Malard appelée en renfort

Pour pallier cette absence, Laurent Bonadei et son staff ont décidé de rappeler Melvine Malard, déjà présente lors du dernier rassemblement. L’attaquante de Manchester United, qui s’offrira peut être la 26e cape de sa carrière lors des deux prochains matchs des Bleues, a rejoint le reste des troupes à Clairefontaine ce lundi après-midi.

