Ligue des nations : la France prend l’avantage sur le gong

France 2-1 Suède

Buts : Karchaoui (45e+3, SP) et Mbock (90e+6) pour la France // Blackstenius (67e) pour la Suède

Sur le gong !

Lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations féminine contre la Suède, la France a réussi à prendre l’avantage in extremis avant la revanche entre les deux nations. Mais ce fut très, très dur. Car si Sakina Karchaoui a ouvert le score juste avant la mi-temps sur un penalty sanctionnant une faute d’Anna Sandberg sur Kadidiatou Diani, Stina Blackstenius a égalisé de la tête dans le second acte.

Pas de clean sheet malgré Peyraud-Magnin

Un but plutôt mérité pour les visiteuses, qui ont crânement joué leur chance et qui se sont procuré plusieurs occasions dangereuses (Johanna Rytting Kaneryd, Jusu Bah, Kosovare Asllani…) majoritairement sauvées par Pauline Peyraud-Magnin. Laquelle a finalement dû s’avouer vaincue, loupant de peu un clean sheet qui aurait fait du bien à son équipe avant la rencontre retour prévue le 2 décembre 2025. Mais sur la fin, Griedge Mbock a offert une belle option à son pays sur corner.

C’était moins une (minute) !

