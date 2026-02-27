Le PSG retrouvera Chelsea en Ligue des champions

Il y avait le choix entre Chelsea et le Barça, ce sera les Blues pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions. Des retrouvailles moins d'un an après la finale de Coupe du monde des clubs perdue par les Parisiens.

Le champion du monde contre le champion d’Europe. C’est ce que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a réservé au Paris Saint-Germain, ce vendredi midi : ce sera donc Chelsea plutôt que le FC Barcelone sur le chemin européen des Parisiens.

Très irréguliers et décevants en Premier League (5e), les Blues, désormais dirigés par un Liam Rosenior qui connaît bien le PSG, avaient réussi à terminer la phase de ligue de C1 à la 6e place avec un calendrier plus abordable que celui des Parisiens (Naples, Pafos, Atalanta, Barça, Qarabag, Ajax, Benfica, Bayern).

Le souvenir récent du Mondial des clubs

Dans cet agenda infernal où l’on découvre souvent les mêmes affiches, ce sont évidemment des retrouvailles, moins d’un an après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue par Paris face au club londonien (un bon vieux 3-0 avec un doublé de Cole Palmer). Une rencontre qui n’avait pas marqué les esprits, mais qui peut donner quelques clés à Chelsea.

🚨 LE PSG AFFRONTERA CHELSEA EN 1/8E DE FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS ! 🔥#UCL pic.twitter.com/wchm8GxRmS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 27, 2026

Au-delà de cette finale américaine, le PSG et Chelsea ont pu se croiser à neuf reprises depuis la première double confrontation en 2004, en phase de poules de Ligue des champions, quand Didier Drogba avait signé un doublé face à son ex-rival. Depuis, Paris a battu le club londonien à trois reprises (3-1 en 2014 et deux succès 2-1 en huitièmes de finale en 2016), en plus d’un nul 2-2 en 2015 resté comme un merveilleux souvenir de l’ère QSI.

Galatasaray ou Liverpool en quarts

La suite de l’histoire arrive très vite : le match aller se jouera au Parc des Princes, le 11 ou 12 mars, une semaine avant le retour à Stamford Bridge, le 17 ou 18 mars. En cas de qualification, le PSG affrontera le vainqueur du huitième entre Galatasaray et Liverpool. Pour ceux qui veulent regarder encore plus loin, Paris pourrait jouer une demi-finale contre le Bayern, le Real Madrid, Manchester City ou l’Atalanta.

🚨 Le tirage complet des 1/8e de finale de Ligue des champions 🏆 Alors maintenant, qui ira au bout selon toi ? 👀#UCL pic.twitter.com/Q5s9N3Bx4F — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 27, 2026

Tous les chemins mènent à Budapest.

