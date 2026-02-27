S’abonner au mag
Pourquoi PSG - Chelsea pourrait être inversé

Inversion de matchs, mais pas de valeurs. L’ordre du huitième de finale opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea sera peut-être inversé. En effet, comme le précise la page Destinations Foot, le PSG pourrait se déplacer à Stamford Bridge pour le match aller (10 ou 11 mars) et recevoir au Parc des Princes pour le retour (17 ou 18 mars). Alors que le contraire est initialement au programme.

La raison de ce possible changement ? Les matchs de Tottenham (contre l’Atlético) et Arsenal (contre Leverkusen) se dérouleront également à Londres au même moment. Pour éviter tous débordements, l’UEFA devrait donc prendre la décision de changer le programme de l’une des trois équipes londoniennes. Chelsea, Tottenham ou Arsenal perdra donc la joie de recevoir au retour.

Le verdict sera donné dans les prochaines heures. La saison dernière, Chelsea avait déjà vu sa demi-finale de Ligue Conférence contre Djurgårdens être inversée, car Tottenham devait jouer en même temps face à Bodø/Glimt.

Les Blues auront de quoi crier au complot en cas d’élimination.

Le PSG retrouvera Chelsea en Ligue des champions

