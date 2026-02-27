Une candidate à la mairie de Marseille veut une finale de Ligue des champions au Vélodrome

Ramenez la coupe à la maison. Martine Vassal, candidate représentant la droite et le centre, promet de proposer que Marseille accueille la finale de la Ligue des champions en 2030 ou 2031.

Une finale à 90 millions d’euros

Une finale au Vélodrome serait une première pour la ville. Dans un clip vidéo, la candidate s’enthousiasme : « Entre cet été et 2027, l’UEFA va lancer le processus de sélection de la ville hôte des finales de la Ligue des champions de 2030 et 2031. Marseille doit être candidate et en a la possibilité. […] Une finale de C1, c’est 90 millions d’euros directement injectés dans notre économie en trois jours. C’est 400 millions de téléspectateurs en moyenne. C’est un truc fantastique. »

En tout cas, ça passe toujours mieux que son slogan « Travail, famille, patrie » emprunté à Pétain, alors qu’un simple « droit au but » aurait fait l’affaire. Les sondages voient plutôt Benoît Payan, représentant divers gauche, et Frank Allisio, candidat d’extrême droite, en tête au premier tour. Martine Vassal, elle, tournerait autour des 15%.

Une finale de Ligue des champions avec le PSG au Vélodrome, il ne manquerait plus que ça.

