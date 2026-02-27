La curieuse soirée de José Mourinho à Madrid

Les soirées parking, y a que ça de vrai. José Mourinho n’en pense visiblement pas moins, à en croire ses goûts. Suspendu pour le barrage retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica (2-1), l’entraîneur portugais aurait en effet refusé d’assister à la partie depuis la loge qui lui était réservée, comme le révèle l’émission El Chiringuito. La délégation madrilène avait pourtant préparé le nécessaire (repas, boissons et chauffage), mais Mourinho a préféré suivre le match depuis le car de Benfica, dans le parking de Santiago-Bernabéu.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 🚌 "MOURINHO ha visto el partido en el BUS del BENFICA". 👉 "Dentro del PARKING del Bernabéu". pic.twitter.com/0pbJFeVtHC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2026

La dernière saison de Mourinho en Coupe d’Europe ?

Cette soirée vécue sur un siège baquet et derrière une tablette pourrait donc possiblement être la dernière en Coupe d’Europe du Special One. Lui dont l’avenir au SLB n’est toujours pas défini. Éliminé en Ligue des champions et en Coupe du Portugal, Benfica est actuellement troisième de son championnat, à sept points du leader Porto.

En espérant que son lien streaming fonctionnait bien.

