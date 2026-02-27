Jérémy Mathieu raconte ses galères

Copain d’avant. C’est un peu ce que l’on se dit en voyant Jérémy Mathieu, aujourd’hui retraité. Invité de l’émission Safe play sur beIN Sports, l’ancien défenseur est en effet revenu sur sa retraite et la dépression qui en a découlé. Une période difficile, que Loïc Loval-Landré (ancien camarade de centre de formation à Sochaux) lui a finalement permis de traverser en lui trouvant un poste de vendeur au magasin Intersport de Plan-de-Campagne, en périphérie marseillaise : « Il savait que je voulais sortir un peu de la maison, cela faisait un moment que je ne faisais plus rien. En discutant il m’a dit : Il y a ce poste qui se libère. » L’occasion de retrouver une « vie sociale » ajoute l’intéressé, toujours en rémission.

« C’est justement pour ça Intersport, j’ai pas mal de soucis, c’est en procès » Jérémy Matthieu sur son travail à Intersport pic.twitter.com/OGPnVWETiU — Nico 🧢 (@nicocolombien) February 26, 2026

Mathieu est actuellement en procès

Pour autant, cette reconversion semble être la conséquence de galères financières, que Jérémy Mathieu évoque tout en sous-entendus : « Je ne peux pas en parler. S’il y a Intersport, c’est parce qu’il se passe un truc qui fait que j’ai pas mal de soucis. Je peux juste dire que je suis en procès. » Retraité à l’âge de 36 ans au Sporting Portugal, après une série de blessures au genou, Mathieu avait un temps essayé de rejouer, à Luynes (Régional 2) avant de définitivement raccrocher.

Il aurait dû être de la partie à l’Euro 2016…

Enzo Le Fée a les Bleus et une Coupe du monde dans le viseur