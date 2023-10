Jérémy Mathieu dit au revoir au football

Cette fois-ci, c’est la bonne.

Revenu au niveau amateur en 2021 du côté de Luynes en Régional 2, depuis monté en R1, Jérémy Mathieu a décidé ce dimanche de raccrocher définitivement les crampons, à 39 ans rapporte La Provence. Jamais véritablement remis de sa blessure au genou subie alors qu’il jouait encore au Sporting Portugal (2017-2020), l’ancien du Barça a finalement conclu sa carrière de footballeur avec un énième banger dont lui seul a le secret.

Formé à Sochaux où il débute en pro, puis passé notamment par Toulouse, Valence et le FC Barcelone, où il a remporté la Ligue des champions en 2015, ce défenseur au jeu atypique aura régalé son monde pendant près de 20 ans. Très rapide, mais aussi très technique, l’ex-international français (cinq sélections) laisse un souvenir contrasté derrière lui, avec de splendides buts sur coup franc ou de loin, mais aussi une carrière en dents de scie gâchée par les blessures. Il finit quand même sa carrière avec une Ligue des champions et le plus grand trophée français, la Coupe de la Ligue.

Messi n’a jamais mis de coup franc contre Valenciennes, lui.