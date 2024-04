Mbappé va avoir une loi à son nom en Espagne

Le Journal officiel à défaut des Jeux olympiques.

Ce dimanche, le média indépendantiste catalan El Nacional annonce que le gouvernement de la Communauté autonome de Madrid s’apprête à entériner la loi dite Mbappé, laquelle prévoit « de nouvelles réductions d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les étrangers » qui s’installent dans la capitale espagnole. Concrètement, le texte s’inspire de la Loi Beckham, votée en 2005 et qui permettait aux étrangers qui s’expatriaient à Madrid pour y travailler de payer un taux fixe de 24%, quel que soit leur revenu.

Le crack de Bondy ne serait donc – officiellement – pas le seul concerné par cette mesure rétroactive (et s’appliquerait à tous les étrangers arrivés à Madrid tout au long de l’année 2024), mais si le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso (Parti Populaire) parvient à la faire voter le 24 avril prochain, Mbappé bénéficiera d’un taux d’imposition de 24,5%, soit 1,7% de plus que celui des travailleurs qui gagnent entre 12 000 et 18 000 euros par an. Selon El Nacional, dans l’optique où son salaire au Real Madrid (s’il y signe, bien entendu) oscillerait entre 25 et 35 millions d’euros net par an, cela signifie qu’il paiera autant d’impôts qu’une personne qui gagnerait 20 000 euros par an. A condition évidemment de réaliser les investissements supposés par la loi.

Ne reste plus qu’à enregistrer sa célébration au tribunal de commerce de Madrid et la chose sera réglée.