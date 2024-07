Mbappé déjà blessé avec le LOSC

Faux départ pour Ethan Mbappé.

Officiellement Lillois depuis un peu moins de trois semaines, Ethan Mbappé voit déjà sa progression freinée avec le club nordiste. Sorti sur blessure hier et touché à la cheville droite lors d’un match amical contre Genk (2-2), le petit frère de Kylian pourrait manquer plusieurs échéances dans les semaines à venir. Média suiveur du club, Le Petit Lillois évoque une petite inquiétude dans les rangs de l’équipe coachée par Bruno Génésio, qui s’est exprimé sur le sujet à l’issue de la rencontre, dans des propos rapportés par le même média : « Je n’ai pas encore eu le temps de voir ni le médecin ni Ethan. J’espère que ce ne sera pas trop grave, je n’aime pas voir les joueurs sortir comme ça du terrain. Je ne peux pas vous en dire plus, je n’ai pas d’informations supplémentaires ». Grimaçant et en souffrance, il n’arrivait pas à poser le pied par terre, il a quitté le stade la cheville bandée.

J’espère revenir le plus rapidement possible 😔🙏🏽 Merci aux supporters d’avoir fais le déplacement 🔴⚪️ 😔😔… pic.twitter.com/J2xF9wylh1 — Ethan Mbappé (@Ethanmbappe7) July 20, 2024

Entré en jeu à la 78e minute, après en avoir disputé 45 contre La Gantoise trois jours plus tôt, il est malheureusement ressorti moins d’un quart d’heure plus tard, boitant bien bas et pourrait donc manquer plusieurs matchs, voire plusieurs semaines, ce qui marquerait un gros coup pour lui, qui avait certainement beaucoup à gagner lors de cette prépa. Alors qu’il n’a pas encore 18 ans, Ethan Mbappé est pourtant l’une des recrues les plus intrigantes du mercato lillois, parce qu’il est le petit frère du capitaine de l’équipe de France, mais aussi parce qu’après sa formation au PSG, on se demande toujours quel est son vrai niveau.

Et si ce n’était que partie remise avant d’exploser à son tour ?

Thomas Meunier de retour en Ligue 1 !