Un invité surprise sur les terrains à l’entraînement du LOSC

Patron incognito au Domaine de Luchin.

Crampons, équipements du LOSC de la tête aux pieds et sourire aux lèvres, Olivier Létang s’est offert un petit kif avec une parenthèse footballistique ce mercredi. Dans une vidéo publiée par le club nordiste, le président a réalisé un joli coup de com’ en apparaissant en train de taper le ballon avec Edon Zhegrova, en pleine phase de reprise après sa blessure au pubis. « Un an et demi sans jouer. Le risque, là, c’est que je me blesse », lâche-t-il même à la caméra.

Est-ce qu’on mettrait pas notre Président en milieu offensif droit ? 🤣 Un beau moment d’échange entre notre Président et Edon à l’entraînement 🥰 pic.twitter.com/f8BeFrgoD5 — LOSC (@losclive) March 19, 2025

Ancien milieu de terrain du Stade de Reims à l’époque où le club était retombé au niveau amateur, Létang, 52 ans, a joué plus de 200 matchs sous le maillot rémois, avant de lancer sa reconversion comme dirigeant en parallèle de ses aventures sur les terrains. Un passé lointain qui n’a pas empêché certains supporters de le réclamer comme latéral droit de secours pour concurrencer Thomas Meunier et Aissa Mandi.

Ne donnez pas des idées comme ça à Bruno Genesio.

Vainqueur de Lille, Nantes s’offre un succès référence à la Beaujoire