Un joueur exclu au bout de 17 secondes

Dura lex, sed lex.

Montreuil (R1) et Chauvigny (N3) s’affrontent en ce moment même pour une place en seizièmes de finale de la Coupe de France. Un match déjà historique puisque l’arbitre a sorti le carton rouge de sa poche alors que le chronomètre affichait… 17 secondes de jeu. Le compte StatsduFoot est formel : il s’agit de l’expulsion la plus rapide de la compétition au XXIe siècle (en considérant les matchs à partir des 32es de finale).

Le malheureux Logan Assignon, le frère de Lorenz, est rentré aux vestiaires alors qu’il n’avait pas encore commencé à transpirer pour une faute en position de dernier défenseur. Certains arbitres auraient fait preuve de clémence compte tenu du timing, mais pas Pierre Legat. Cela n’a pas empêché Chauvigny d’ouvrir le score un quart d’heure plus tard. Montreuil a égalisé sur penalty et les deux équipes étaient à égalité au moment de la mi-temps.

Assignon, lui, se ronge les ongles.

