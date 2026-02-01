S’abonner au mag
  • Eredivisie
  • J21
  • PSV-Feyenoord (3-0)

Le PSV torpille Feyenoord en vingt minutes

TB
Le PSV torpille Feyenoord en vingt minutes

  PSV 3-0 Feyenoord

Buts : Obispo (10e), Til (13e) et Saibari (17e)

Expulsion : Borges (84e) pour le Feyenoord

En deux temps, trois mouvements. Le PSV continue de tranquillement foncer vers le titre en Eredivisie. Quelques jours après leur élimination en Ligue des champions, les Boeren ont repris leur marche en avant à l’échelon national en écrasant Feyenoord (3-0). Un match plié en à peine plus d’un quart d’heure. Le temps pour Armando Obispo d’ouvrir le score d’une tête plongeante sur coup franc (1-0, 10e), avant que Guus Til ne double la mise après une intervention ratée de Timon Wellenreuther sur un centre (2-0, 13e). Les visiteurs sont en perdition et offrent un troisième but d’une perte de balle en pleine surface, profitant à Ismaël Saibari en bout de chaîne (3-0, 17e).

Circulez, il n’y a plus rien à voir. Largement dominateurs, les locaux se créent de nombreuses occasions supplémentaires tout au long du match, sans parvenir à aggraver le score. Un match terminé en infériorité numérique par les hommes du Feyenoord, après le rouge reçu en toute fin de calvaire par Gonçalo Borges. Avec cette victoire, le PSV, qui ne compte toujours qu’une minuscule défaite cette saison en championnat, prend dix-sept points d’avance sur son adversaire du jour et dauphin.

Vous avez dit championnat plié ?

Grâce au triplé de Saibari, le PSV grille la priorité au Feyenoord

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Logo de l'équipe Feyenoord
EINDHOVEN, 16-02-2024, Philips Stadium, Dutch football Eredivisie season 2023 / 2024, Match between PSV - Heracles, PSV player Luuk de Jong celebrating the goal 1-0 - Photo by Icon Sport during the Eredivisie match between PSV Eindhoven and Heracles Almelo at Philips Stadion on February 16, 2024 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by ProShots/Icon Sport)
EINDHOVEN, 16-02-2024, Philips Stadium, Dutch football Eredivisie season 2023 / 2024, Match between PSV - Heracles, PSV player Luuk de Jong celebrating the goal 1-0 - Photo by Icon Sport during the Eredivisie match between PSV Eindhoven and Heracles Almelo at Philips Stadion on February 16, 2024 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by ProShots/Icon Sport)
  • Paris sportifs
Pronostic PSV Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match d'Eredivisie

Pronostic PSV Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match d'Eredivisie

Pronostic PSV Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match d'Eredivisie
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
194

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!