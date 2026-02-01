Le PSV torpille Feyenoord en vingt minutes

PSV 3-0 Feyenoord

Buts : Obispo (10e), Til (13e) et Saibari (17e)

Expulsion : Borges (84e) pour le Feyenoord

En deux temps, trois mouvements. Le PSV continue de tranquillement foncer vers le titre en Eredivisie. Quelques jours après leur élimination en Ligue des champions, les Boeren ont repris leur marche en avant à l’échelon national en écrasant Feyenoord (3-0). Un match plié en à peine plus d’un quart d’heure. Le temps pour Armando Obispo d’ouvrir le score d’une tête plongeante sur coup franc (1-0, 10e), avant que Guus Til ne double la mise après une intervention ratée de Timon Wellenreuther sur un centre (2-0, 13e). Les visiteurs sont en perdition et offrent un troisième but d’une perte de balle en pleine surface, profitant à Ismaël Saibari en bout de chaîne (3-0, 17e).

Circulez, il n’y a plus rien à voir. Largement dominateurs, les locaux se créent de nombreuses occasions supplémentaires tout au long du match, sans parvenir à aggraver le score. Un match terminé en infériorité numérique par les hommes du Feyenoord, après le rouge reçu en toute fin de calvaire par Gonçalo Borges. Avec cette victoire, le PSV, qui ne compte toujours qu’une minuscule défaite cette saison en championnat, prend dix-sept points d’avance sur son adversaire du jour et dauphin.

Vous avez dit championnat plié ?

