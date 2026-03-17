La composition du PSG est tombée avec une surprise

Le choc est lancé. Après avoir effectué le travail au Parc des Princes la semaine passée, le Paris Saint-Germain défie Chelsea dans son antre de Stamford Bridge pour se hisser au stade des quarts de finale. Pour cette rencontre, Luis Enrique a opté pour un seul changement dans son onze de départ.

Barcola et Kvara titulaires, Doué sur le banc

Par rapport au match aller, un seul changement a donc été opéré par le technicien espagnol, puisque Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Vitinha sur la pelouse du Parc (5-2), prend la place de Désiré Doué.

Du côté de Chelsea, Liam Rosenior a dû composer avec les nombreux blessés. Malo Gusto n’est donc pas sur la feuille de match, tandis que Wesley Fofana sera remplaçant. Reece James, lui, est forfait.

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Sarr, Hato, Chalobah, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernández, Neto – Pedro. Entraîneur : Liam Rosenior.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Zaïre-Emery, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.