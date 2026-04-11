Philippe Montanier évoque une addiction des footeux

Eh non, ce n’est pas le porno, les coquinous ! Le débat autour de l’utilisation des téléphones dans le vestiaire a été relancé par l’arrivée d’Antoine Kombouaré au Paris FC qui avait demandé à tout le monde, staff compris, de laisser son smartphone, comme disent les boomers, à l’entrée du centre d’entraînement et de le récupérer seulement à la sortie. Dans une interview donnée à L’Équipe ce samedi, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, tu sais, ce club qui évolue en Ligue 2, raconte sa gestion de cet objet incontournable.

« Les joueurs avaient râlé »

« Quand on fait la promenade, pas de téléphone. En causerie, ils peuvent l’avoir dans la poche, mais il y a une amende si ça sonne. Dans le vestiaire au stade, il n’y a pas de règle. À la fin du match, ils vont voir les messages tout de suite. » Ce règlement, l’ancien entraîneur de Lens a commencé à l’inculquer aux Sang et Or à partir de 2018. « Je voyais les joueurs côte à côte sur leur téléphone, sans se parler. Dès qu’on se préparait pour l’entraînement, on mettait les téléphones dans des pochettes. Le but était de faire comprendre que quand on commence le travail, on ne téléphone pas. Les joueurs avaient râlé. »

Huit ans après l’instauration de ce précepte, Philippe Montanier juge que l’addiction exponentielle aux portables a changé le comportement de ses joueurs. « Ils ont du mal à se concentrer, les neurologues le confirment. Beaucoup sont accros et il faut trouver un bon équilibre pour que le cadre soit supportable. Il ne faut pas engendrer un mal-être. »

Pour en parler, les joueurs de l’ASSE peuvent l’appeler, mais seulement après l’entraînement.

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