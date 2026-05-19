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La FIFA et la Chine signent un contrat record

UL
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La FIFA et la Chine signent un contrat record

Le profit n’a pas de frontières. Jusqu’à ce mardi, les habitants de la Chine n’avaient aucun moyen de regarder les Mondiaux masculins 2026 et 2030 et les Mondiaux féminins 2027 et 2031. L’incongruité a été réparée : la FIFA et la Chine ont signé un contrat de diffusion XXL pour mater les Coupes du monde à la télé.

Comme le raconte l’AFP, le groupe étatique China Media Group a signé le « contrat le plus important de l’histoire » de la FIFA avec la Chine, 94e nation au classement FIFA. Les montants seraient supérieurs à 50 millions d’euros. En France, M6 et beIN Sport se partagent la retransmission du Mondial.

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