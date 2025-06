Déjà éliminée des éliminatoires de la Coupe du monde, la Chine licencie son sélectionneur

Brancard, Branko ou les deux ?

Éliminée dès le troisième tour des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Chine a décidé de se séparer de son sélectionneur Branko Ivanković. Dans un groupe C où l’Australie, le Japon et l’Arabie saoudite faisaient office de favori, les Chinois ne sont pas parvenus à battre l’Indonésie pour accrocher la quatrième place et n’accéderont donc pas au quatrième tour. Un véritable échec pour la Chine qui n’a plus joué une Coupe du monde depuis 2002.

« Le contrat a été automatiquement résilié »

« Comme l’équipe nationale masculine chinoise de football n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de barrage du tournoi, le contrat de l’entraîneur principal a été automatiquement résilié, conformément à l’accord », a affirmé la Fédération chinoise de football dans un communiqué. C’est Dejan Đurđević, entraîneur des U20, qui assurera l’intérim. Pour Branko Ivanković, il va falloir tourner la page, après avoir passé un peu plus d’un an à la tête de la sélection chinoise. Le Croate pourra peut-être retrouver un autre défi, après avoir entraîné trois nations et onze clubs.

Un parcours qui a inspiré Gennaro Gattuso sans aucun doute.

