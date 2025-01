La Chine lance sa ligue de football professionnel

Miss Independent.

Coup de gong : selon ChinaDaily, la Chine a officialisé ce jeudi la création de la Chinese Football League (CFL). Une petite révolution, puisque cette nouvelle entité sera désormais indépendante et chapeautera l’ensemble des niveaux du football professionnel en Chine, jusque-là sous le contrôle de la Fédération chinoise de football (CFA).

Objectif Coupe du monde avant 2050

À la tête de cette CFL fraîchement créée, on retrouve Li Kemin, 61 ans, élue par les membres du conseil comme directrice. Dans son discours d’investiture, elle explique que « la CFL réunira tous les clubs professionnels afin de promouvoir le développement sain des ligues professionnelles en Chine ». On peut dire que la Chine fait le ménage à la javel : Li Tie, ancien sélectionneur, vient d’écoper de 20 ans de prison pour corruption. L’ex-secrétaire général de la CFA a pris 11 ans, et une bonne brochette de dirigeants a suivi le même chemin.

Selon le communiqué officiel, la CFA a donc filé les clés de ses trois ligues pros – la Chinese Super League, la China League One et la China League Two – à la CFL. Cette dernière agira comme une association indépendante membre de la CFA et prendra en main la gestion des championnats, tandis que la Fédération conservera un rôle de supervision sur les grandes régulations.

L’ambition ? Développer et moderniser le football chinois afin d’accueillir, et pourquoi pas soulever, une Coupe du monde avant 2050.

