L’équipe de France de cécifoot commence ses Jeux par une victoire

France 1-0 Chine

But : Youmé (19e) pour la France

On se Phryge les moustaches.

Le tournoi de cécifoot des Jeux paralympiques de Paris est officiellement ouvert. Après Japon-Colombie (0-1), Maroc-Argentine (0-0) et Brésil-Turquie (3-0), l’équipe de France avait l’honneur de la night session au pied de la tour Eiffel, ce dimanche contre la Chine. Et pour leur entrée en lice, les Bleus ont décroché la victoire (1-0).

Khalifa Youmé a inscrit le seul but de la rencontre en deuxième période : les Bleus ont gratté le ballon dans le rond central et en un éclair, le numéro 9 a transpercé les lignes pour se présenter face au gardien et faire mouche du pied droit. Hakim Arezki a concédé un penalty à 30 secondes du coup de sifflet final, mais heureusement pour la France, le Chinois Zhu Ruiming a tiré à côté. On retrouvera les Tricolores contre le Brésil lundi, et la Turquie mardi, avec l’objectif d’assurer l’une des deux premières places du groupe, qualificatives pour les demi-finales.

Un pour tous, tous para !