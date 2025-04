Les Chamois Niortais disent au revoir au football

Petit chamois parti trop tôt.

Pensée à Franck Azzopardi, Christophe Jallet, Pascal Gastien et tous les autres. Le tribunal de commerce de Niort a mis fin à l’activité des Chamois Niortais. L’issue était attendue : reléguée en Régional 3 depuis cette saison et criblée de dettes, l’association n’a pas trouvé de repreneur capable d’éponger un trou financier estimé à 3 millions d’euros. « J’espère que les gens responsables de ça vont payer un jour », s’est attristé Guy Fleurquin, président de l’asso, dans des propos rapportés par l’AFP, avant d’ajouter à La Nouvelle République : « C’est la mort des Chamois, et je n’arrive pas à m’y faire. »

Club jamais centenaire

Après Tours et Cholet, 2024 est une sale année pour les clubs de l’ouest. Ironie, s’il en faut, du calendrier, les Chamois niortais s’apprêtaient à fêter leurs cent ans le 1er mai prochain. Presque un siècle marqué par une pige en Ligue 1 (en 1987-1988), de nombreuses saisons en deuxième division et une dernière descente en National en 2023. L’histoire retiendra qu’Estuaire Haute Gironde sera le probable dernier adversaire du club des Deux-Sèvres.

C'est fini. Pour le probable dernier match de leur histoire, les Chamois Niortais, avec une équipe de 17 ans et 2 mois de moyenne d'âge, ont battu Estuaire Haute Gironde 2-0 en R3. Haie d'honneur et émotion @fff @LFPfr https://t.co/mLsHizeTJw pic.twitter.com/OWBaoH9tzF — Nicolas Le Gardien (@nlgSO) April 6, 2025

Ciao René-Gaillard.