Niort a disputé le dernier match à domicile de son histoire, une semaine avant la liquidation judiciaire

Tristesse.

Les jours des Chamois niortais sont comptés : le 8 avril prochain, le tribunal de commerce devrait prononcer la liquidation judiciaire du club, déjà rétrogradé administrativement en Régional 3 l’été passé. Ainsi, ce samedi soir, l’historique club des Deux-Sèvres a dit au revoir à son stade, le non moins historique René-Gaillard, à l’occasion de la réception du FC Saint-André-de-Cubzac, leader de la poule. Les visiteurs se sont largement imposés (0-3), et l’émotion était vive lorsqu’a retenti ce coup de sifflet final très spécial. Des larmes ont coulé.

Voilà, clap de fin, pour de bon. Des joueurs de 17, 18 ans en larmes. Des bénévoles et dirigeants en larmes. Et surtout, des supporters inconsolables, adultes comme enfants. Tous ces gens à qui on (mais en réalité quelques personnes) aura volé le rêve et même un peu plus que ça. pic.twitter.com/dr5hxaGr3q

— Martial Debeaux (@mdebeaux) March 29, 2025