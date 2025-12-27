Liverpool et Wolverhampton rendent hommage à Diogo Jota

You’ll Never Walk Alone, Diogo.

Pour la première fois depuis le décès de Diogo Jota, victime d’un tragique accident de la route avec son frère le 3 juillet dernier, Liverpool et Wolverhampton se retrouvaient en Premier League ce samedi. Les deux anciens clubs de l’international portugais ont tenu à rendre hommage à celui qui avait réussi à se faire une belle place dans le cœur des deux kops.

À Anfield, deux de ses trois enfants, Dinis et Duarte, accompagnés de deux autres jeunes membres de sa famille, ont foulé la pelouse aux côtés de Virgil van Dijk avant le coup d’envoi de la rencontre. L’ensemble du stade a entonné le légendaire You’ll Never Walk Alone sous les yeux émus de Rute Cardoso, qui s’était mariée à Diogo Jota quelques jours avant son décès.

À la 20e minute de jeu, les supporters des deux clubs ont applaudi en la mémoire de celui qui restera à jamais le dernier numéro 20 des Reds, le club ayant décidé de ne plus attribuer ce numéro pour lui rendre hommage.

Diogo Jota avait entamé son aventure anglaise avec Wolverhampton en 2017, passant une saison en Championship avant de découvrir la Premier League. Sous les couleurs des Wolves, il avait inscrit 44 buts en 131 apparitions. En 2020, l’attaquant avait rejoint Liverpool, où il a inscrit 65 buts en 182 rencontres.