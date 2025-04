Liverpool file vers le titre, Chelsea et Tottenham coincent

Ils vont bientôt pouvoir préparer les célébrations dans les rues de Liverpool.

Arsenal tenu en échec par Brentford, Liverpool avait une nouvelle occasion de prendre encore un peu plus d’avance en tête de Premier League, et c’est désormais chose faite (2-1). Face à une équipe de West Ham qui a cru jouer les trouble-fêtes en fin de rencontre avec une égalisation à cinq minutes du terme de la rencontre sur un but contre son camp d’Andrew Robertson, les Reds ont su trouver les ressources pour engranger trois nouveaux points et en compter treize d’avance grâce à leur capitaine Virgil van Dijk sur corner quelques instants plus tard. En première période, c’est l’inévitable Mohamed Salah qui avait offert l’ouverture du score à Luis Díaz en devenant au passage le joueur le plus décisif de l’histoire de la Premier League en une saison de 38 journées (27 buts, 18 passes décisives). De son côté, West Ham reste 17e.

Sancho tout beau, Tel insuffisant

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Chelsea s’est sorti du pétrin face à Ipswich Town (2-2) : menés de deux buts après une demi-heure de jeu, les Blues ont pu compter sur une deuxième période plus prolifique pour revenir à hauteur et notamment sur un Jadon Sancho inspiré pour égaliser d’une sublime frappe en pleine lucarne. Ipswich est 18e quand Chelsea est 5e, sous la menace de Newcastle. Du côté de Tottenham, ça ne s’arrange toujours pas : malgré un but de Mathys Tel, les Spurs ont sombré à Molineux (4-2). Menés 2-0 à la pause, ils ont vu les Wolves répondre à chacune de leurs tentatives de réaction au retour des vestiaires, marquant après chaque réduction du score des visiteurs. La saison catastrophique des Nord-Londoniens continue (15e) alors que Wolverhampton reprend, quant à lui, du terrain sur son plus proche concurrent (16e).

45 - Mohamed Salah has now been directly involved in 45 Premier League goals this term (27 goals, 18 assists); a new record for a player in a 38-game season. King. pic.twitter.com/GzTS08wVir — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2025

Liverpool 2-1 West Ham

Buts : Díaz (18e) et Van Dijk (89e) pour Liverpool // Robertson CSC (86e) pour les Hammers

Chelsea 2-2 Ipswich

Buts : Tuanzebe CSC (46e) et Sancho (79e) pour les Blues // Enciso (19e) et Johnson (31e) pour les Tractor Boys

Wolverhampton 4-2 Tottenham

Buts : Ait Nouri (2e), Spence CSC (38e), Larsen (64e) et Cunha (86e) pour les Wolves // Tel (59e) et Richarlison (85e) pour les Spurs

Quel but de Jadon Sancho pour égaliser face à Ipswich ! 🤩 C'est son premier but à Stamford Bridge avec les Blues ⚡️#CHEIPS | #PremierLeague pic.twitter.com/pOlhPxwivd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2025

Un ancien d’Arsenal rejoint la direction de Tottenham