La nouvelle entraîneuse de West Ham n’est pas n’importe qui

Parviendra-t-elle à réapprendre la victoire aux Hammers ?

L’équipe féminine de West Ham, avant-dernière de Women’s Super League et donc sérieusement menacée par la relégation, a annoncé lundi la nomination de Rita Guaríno sur son banc. L’entraîneuse italienne succède ainsi à Rehanne Skinner, licenciée jeudi dernier. Sous la direction de l’Anglaise, les joueuses de l’est de Londres n’ont remporté qu’un seul match sur toute la première moitié de saison, et ont concédé un nul (2-2) lors de la dernière rencontre de la phase aller contre la lanterne rouge Liverpool, malgré une longue supériorité numérique.

We are delighted to announce the appointment of Rita Guarino as the Club’s new women’s Head Coach ⚒️ — West Ham United Women (@westhamwomen) December 22, 2025

Un premier défi hors d’Italie

Avec Guaríno, West Ham mise sur une technicienne qui sait gagner. Sous sa houlette, la Juventus a remporté quatre titres de champion d’Italie coup sur coup (2018-2021, sans compter la Coppa soulevée en 2019), avec un exercice historique en 2020-2021 : 22 matchs de championnat, 22 victoires. Passée ensuite par l’Inter pendant trois ans, l’ancienne attaquante était sans club depuis la fin de son contrat à Milan à l’été 2024. Dans le communiqué annonçant sa nomination, elle s’est montrée très enthousiaste à l’idée de vivre sa première expérience à l’étranger : « Je suis fière d’être ici et j’ai hâte d’entamer ce nouveau chapitre dans le meilleur championnat du monde. »

La dolce Rita.

