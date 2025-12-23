S’abonner au mag
  • Angleterre
  • West Ham United (F)

La nouvelle entraîneuse de West Ham n’est pas n’importe qui

JE
La nouvelle entraîneuse de West Ham n’est pas n’importe qui

Parviendra-t-elle à réapprendre la victoire aux Hammers ?

L’équipe féminine de West Ham, avant-dernière de Women’s Super League et donc sérieusement menacée par la relégation, a annoncé lundi la nomination de Rita Guaríno sur son banc. L’entraîneuse italienne succède ainsi à Rehanne Skinner, licenciée jeudi dernier. Sous la direction de l’Anglaise, les joueuses de l’est de Londres n’ont remporté qu’un seul match sur toute la première moitié de saison, et ont concédé un nul (2-2) lors de la dernière rencontre de la phase aller contre la lanterne rouge Liverpool, malgré une longue supériorité numérique.

Un premier défi hors d’Italie

Avec Guaríno, West Ham mise sur une technicienne qui sait gagner. Sous sa houlette, la Juventus a remporté quatre titres de champion d’Italie coup sur coup (2018-2021, sans compter la Coppa soulevée en 2019), avec un exercice historique en 2020-2021 : 22 matchs de championnat, 22 victoires. Passée ensuite par l’Inter pendant trois ans, l’ancienne attaquante était sans club depuis la fin de son contrat à Milan à l’été 2024. Dans le communiqué annonçant sa nomination, elle s’est montrée très enthousiaste à l’idée de vivre sa première expérience à l’étranger : « Je suis fière d’être ici et j’ai hâte d’entamer ce nouveau chapitre dans le meilleur championnat du monde. »

La dolce Rita.

Manchester United piétine encore contre West Ham

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!