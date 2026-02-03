S’abonner au mag
Des banderoles hostiles au Vélodrome avant OM-Rennes

CG, au Vélodrome
Sous pression. C’est le mot qui correspond à ce que peuvent ressentir les joueurs marseillais, ce mardi soir, à l’approche du match contre le Stade rennais en huitièmes de finale de Coupe de France.

Après une réunion la veille entre supporters, dirigeants, joueurs et entraîneur, les virages du Vélodrome ont fait passer des messages à moins d’une heure du coup d’envoi de la rencontre.

Deux banderoles contestataires

Du côté du virage nord, un simple « 28/01/2026 : on n’oubliera pas… » en référence à la soirée de l’enfer à Bruges la semaine dernière, qui avait coûté au club phocéen sa place en barrages de Ligue des champions.

En face, c’est un message un peu plus global : « Manque de stabilité, d’ambition et de couilles… tous responsables ! Honte à vous ! » Pour rappel, l’OM joue une place en quarts de finale ce mardi et reste sur le podium en Ligue 1, malgré un début d’année contrasté et un mercato encore une fois agité.

Ne surtout pas perdre, au risque de connaître l’implosion.

La DTA revient sur deux situations litigieuses du week-end en Ligue 1

CG, au Vélodrome

