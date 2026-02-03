S’abonner au mag
Les supporters de l'Inter interdits de déplacement jusqu'à fin mars

CMF
Les supporters de l'Inter interdits de déplacement jusqu'à fin mars

Le souffle de l’explosion, c’est aussi ça. Suite au pétard lancé depuis le parcage de l’Inter sur le gardien de Crémone lors d’un match de Serie A ce week-end, le ministère de l’Intérieur italien a annoncé ce mardi que les supporters intéristes seront interdits de déplacements jusqu’à fin mars en Serie A,

Pas d’interdiction pour le derby

« En raison des graves troubles survenus, le ministre de l’Intérieur a interdit aux supporters de l’Inter de se déplacer jusqu’au 23 mars 2026, ainsi que la vente de billets aux résidents de Lombardie pour les mêmes matchs », écrit le ministère dans un communiqué. Il ajoute que cette mesure « vise à garantir le maintien de l’ordre et de la sécurité publique, ainsi qu’à prévenir la répétition d’incidents susceptibles de compromettre le bon déroulement des manifestations sportives ».

Dans le détail, les supporters nerazzurri louperont les déplacements contre Sassuolo, Lecce et Florence. En revanche, ils pourront bien être de la partie pour le derby face à l’AC Milan, le 8 mars à San Siro.

Bref, le ministre de l’Intérieur interdit les intéristes d’extérieur.

Pétard lancé sur le gardien de Crémone : le président de l’Inter ne cherche pas d’excuse à ses supporters

CMF

