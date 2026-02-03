Que s'est-il passé au Seven'Tiz, bar de supporters sedanais violemment attaqué ?

Sacrée ambiance dans les Ardennes. Alors que des supporters de Sedan s’étaient réunis dans un bar de la ville pour fêter la victoire des Sangliers contre Marnaval (R1) ce samedi 31 janvier au stade Louis-Dugauguez, l’établissement a été violemment attaqué par une trentaine de personnes encagoulées, tout fumigènes rouges dehors.

🔴🇫🇷 FLASH INFO – Un bar à Sedan a été attaqué par une trentaine d’individus encagoulés après un match de foot de Régional 1. Cinq personnes interpellées sur l’autoroute en direction de Reims. La piste d’une vengeance d’ultras rémois est évoquée. pic.twitter.com/YAFPEBhMvr — Media Express (@media_express_e) February 1, 2026

Cinq individus se trouvant dans le même véhicule ont alors été interpellées par des policiers de la BAC venus en renfort. Poursuivis pour dégradations de biens privé en réunion et placés sous contrôle judiciaire, les casseurs ont rendez-vous au tribunal correctionnel de Charleville-Mézières début mai. Ils encourent une peine de cinq ans de prison et une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive.

Des supporters rémois en cause ?

Mais pourquoi diable s’en prendre à un bar de supporters un samedi soir ? Tandis que le SMC Marnaval assure dans un communiqué n’avoir « aucun lien, de près ou de loin, avec les actes de vandalisme signalés », L’Ardennais rapporte que les mis en cause seraient originaires de Reims et âgés d’une vingtaine d’années.

Si ces derniers n’auraient livré que peu d’informations après leur interpellation, l’hypothèse d’un « match retour » est privilégiée : le 15 novembre dernier, des supporters rémois avaient été blessés en marge d’un match du Stade de Reims à Charleville-Mézières, à quelques kilomètres de Sedan.

Décidément, l’ambiance du week-end est à la connerie humaine.

