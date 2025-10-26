Le superbe but de Yeni Ngbakoto avec Sedan

Les Sangliers sont de retour.

Rétrogradé en Régional 3 à l’été 2023, Sedan compte bien retrouver les sommets le plus rapidement possible. Promu en Régional 2 à l’été 2024, puis en Régional 1 cet été, les Sangliers sont leaders de leur poule après 7 journées. Il faut dire que l’équipe coachée par l’ancienne internationale Elise Bussaglia a mis les moyens pour s’assurer un retour rapide vers les premières divisions avec notamment Kalidou Koulibaly comme investisseur.

Yeni Ngbakoto comme recrue phare

Et parmi les recrues de l’été on retrouve Yeni Ngbakoto (33 ans). Celui qui a connu la Ligue 1 avec Metz et Guingamp l’a annoncé à l’Est Républicain : il n’est « pas là pour s’amuser ». Et cela se voit sur le terrain où il a déjà claqué 5 buts en 7 rencontres dont un superbe retourné lors de la victoire de Sedan face à Amnéville ce week-end (3-1).

🚨🚨 L’OUVERTURE du SCORE en PREMIÈRE PÉRIODE de YENI NBAGKOTO !! pic.twitter.com/nk7I1PWQ1W — 𝗕𝗲𝗦𝗲𝗱𝗮𝗻 🐗 (@_BeCSSA) October 25, 2025

À ce rythme, Sedan sera en Ligue 1 en 2030. Yeni Ngbakoto n’aura que 38 ans.

