Bien qu'écarté du Cameroun, Marc Brys dévoile sa propre liste pour la CAN

Après un an et demi de disputes incessantes dans la sélection camerounaise, le coach Marc Brys a été remercié et mis de côté par la FECAFOOT le 1er décembre dernier. Trois semaines avant la CAN, meilleur timing. Son remplaçant, David Pagou, a depuis pris le relais et dévoilé sa liste (ou celle de Saméto) de joueurs retenus pour la compétition au Maroc cet hiver.

Interrogé par Afrik Foot, Marc Brys a évidemment dézingué son ancien patron Samuel Eto’o, l’accusant même d’avoir constitué seul la liste des Lions Indomptables. Et pour ne rien arranger, celui qui n’a toujours pas été viré officiellement a concocté sa petite liste de son côté, relayée par Actu Cameroun, avec bien sûr plusieurs joueurs écartés de la liste « officielle ».

🇨🇲 Le sketch continue 😭😭 Marc Brys, « viré » par Samuel Eto’o, a malgré tout dévoilé sa liste des convoqués pour la CAN 2025 ⚽️ On y retrouve André Onana, Vincent Aboubakar ou encore Michael Ngadeu, tous absents de la liste annoncée par David Pagou il y a quelques jours. pic.twitter.com/wqUb0wLQnS — LE TRUC ? (@letrxc) December 8, 2025

Brys serait encore le sélectionneur

Dans les 28 joueurs retenus par Brys, on retrouve par exemple le gardien de Trabzonspor André Onana, l’attaquant Vincent Aboubakar ou encore le latéral de Wolverhampton Jackson Tchatchoua. « Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c’est évidemment lui qui a fait cette liste, commente Brys. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C’est incroyable, mais ça ne m’étonne pas venant de quelqu’un de narcissique, qui pense qu’il est le plus beau »

« Tant qu’il n’y a pas une note signée de la Présidence de la République nommant David Pagou, le sélectionneur des Lions Indomptables, aux yeux de l’Etat du Cameroun, reste M. Marc Brys, a ajouté le sélectionneur belge. C’est ainsi au Cameroun depuis trente ans au moins. »

Rendez-vous au prochain épisode.

