Samuel Eto’o suspendu par la CAF

Crise de colère aux lourdes conséquences. La CAF a suspendu le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o pour quatre matchs après son coup de sang lors de l’élimination du Cameroun en quarts de finale contre le Maroc.

L’ancien attaquant de classe mondiale devra également s’acquitter d’une amende de 20 000 dollars américains, après avoir explosé de colère dans la tribune VIP réservée aux hauts responsables africains à la suite d’une décision arbitrale qu’il jugeait erronée.

Colère contre l’arbitrage

L’attaquant camerounais Bryan Mbeumo avait été bousculé dans la surface de réparation, mais le corps arbitral a décidé de ne pas accorder de penalty. Furieux, Eto’o s’était alors levé d’un bond, gesticulant de manière véhémente en direction du président de la CAF Patrice Motsepe et du président de la fédération marocaine Fouzi Lekjaa. Ceux-ci l’ont toutefois ignoré et ont continué à regarder le match.

Avant même le coup d’envoi, une polémique avait déjà éclaté autour de l’arbitrage, le Mauritanien Dahane Beida ayant remplacé à la dernière minute, à la suite d’une réclamation du Maroc, l’Égyptien Amin Omar initialement désigné pour diriger la rencontre.

Encore une polémique arbitrale à la CAN