S’abonner au mag
  • International
  • Cameroun

Samuel Eto’o suspendu par la CAF

JE
Samuel Eto’o suspendu par la CAF

Crise de colère aux lourdes conséquences. La CAF a suspendu le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o pour quatre matchs après son coup de sang lors de l’élimination du Cameroun en quarts de finale contre le Maroc.

L’ancien attaquant de classe mondiale devra également s’acquitter d’une amende de 20 000 dollars américains, après avoir explosé de colère dans la tribune VIP réservée aux hauts responsables africains à la suite d’une décision arbitrale qu’il jugeait erronée.

Colère contre l’arbitrage

L’attaquant camerounais Bryan Mbeumo avait été bousculé dans la surface de réparation, mais le corps arbitral a décidé de ne pas accorder de penalty. Furieux, Eto’o s’était alors levé d’un bond, gesticulant de manière véhémente en direction du président de la CAF Patrice Motsepe et du président de la fédération marocaine Fouzi Lekjaa. Ceux-ci l’ont toutefois ignoré et ont continué à regarder le match.

Avant même le coup d’envoi, une polémique avait déjà éclaté autour de l’arbitrage, le Mauritanien Dahane Beida ayant remplacé à la dernière minute, à la suite d’une réclamation du Maroc, l’Égyptien Amin Omar initialement désigné pour diriger la rencontre.

Olivier Létang n’a pas encore trouvé son maître. 

Encore une polémique arbitrale à la CAN

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!