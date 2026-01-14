S’abonner au mag
Olivier Létang et Bruno Genesio suspendus par la LFP après Lille-Rennes

Olivier Létang et Bruno Genesio suspendus par la LFP après Lille-Rennes

La Ligue a décidé de sévir. Fous furieux contre l’arbitrage d’Eric Wattellier le 3 janvier dernier lors de la défaite du LOSC à domicile contre Rennes, Olivier Létang et Bruno Genesio ont été sanctionnés par la LFP ce mercredi soir. Le président lillois a été suspendu de tout accès aux matchs de son équipe jusqu’au 31 mars prochain. Cette suspension est assortie, en plus des bancs de touche, des vestiaires des officiels et de ses fonctions de président, d’une interdiction d’accès au vestiaire de son équipe jusqu’au 15 février prochain.

Les sanctions entreront en vigueur après le déplacement à Paris

De son côté, l’entraîneur du LOSC a écopé d’un match de suspension ferme et d’une rencontre avec sursis. Cette décision le prive également de toutes ses fonctions officielles. Étant donné que les sanctions prendront effet le 20 janvier prochain, Létang et Genesio pourront accompagner les leurs ce vendredi pour affronter le PSG au Parc. Passé cette date, pour la réception de Strasbourg, le 25 janvier prochain, l’entraîneur adjoint Jérémie Bréchet prendra le court intérim sur le banc des Dogues.

Ça leur laissera le temps de réfléchir à leurs agissements.

