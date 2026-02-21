La FIFA donne raison à Thomas Meunier dans un litige avec son ancien club

Nouveau duel gagné pour Thomas Meunier, cette fois-ci hors des terrains. Arrivé à Lille à l’été 2024, l’international belge avait utilisé sa clause libératoire – qui lui permettait de partir gratuitement pour un club non turc avant le 15 juillet 2024 – pour mettre fin à sa collaboration avec Trabzonspor et ainsi rejoindre les Dogues, officiellement et gratuitement, quelques jours plus tard. Le Diable rouge avait cassé son contrat cinq minutes avant l’expiration de sa clause, ce qui avait passablement énervé le board de son ancienne écurie, qui avait décidé de porter l’affaire devant la FIFA. L’instance mondiale a rendu son verdict : Meunier était dans son droit et la plainte de Trabzonspor est officiellement rejetée.

Chers tous, Lors de mon transfert du Trabzonspor vers Lille OSC, j’ai été poursuivi en justice par la direction du club turc car celle-ci estimait que j’outrepassais mes droits en utilisant ma clause libératoire, pourtant contractuelle. La FIFA a finalement tranché et rejeté… pic.twitter.com/LFeNCKYnUo — Thomas Meunier (@ThomMills) February 20, 2026

« Lors de mon transfert du Trabzonspor vers Lille OSC, j’ai été poursuivi en justice par la direction du club turc, car celle-ci estimait que j’outrepassais mes droits en utilisant ma clause libératoire, pourtant contractuelle, a écrit Thomas Meunier sur les réseaux sociaux. La FIFA a finalement tranché et rejeté la plainte de Trabzonspor qui, pour elle, ne peut obtenir gain de cause, car j’ai bel et bien fait les choses de façon légitime. Je tenais à rétablir la vérité en vous partageant ce verdict et ainsi montrer aux fans de Trabzonspor que j’ai respecté de la première à la dernière minute mon engagement avec le club, contrairement à ce que la direction avait voulu faire croire. Sur ce, à la revoyure et bonne fin de saison à mes anciens collègues turcs. »

Au moins une bonne nouvelle pour le LOSC en ce moment.

