La première compo de Habib Beye avec l’OM

Son choix est fait. Il est trop tôt pour faire un choix. Pour sa première sortie avec l’OM, Habib Beye a choisi un onze différent de la dernière compo de Pancho Abardonado contre Strasbourg (2-2) la semaine dernière. Igor Paixão et Arthur Vermeeren intègrent le onze, pas Bilal Nadir et Pierre-Emerick Aubameyang. Il s’agit du premier match du milieu belge depuis son entrée contre le Paris FC (2-2) fin janvier, et sa première titularisation depuis la victoire olympienne contre Monaco (1-0) mi-décembre.

Pour le reste, entre Geronimo Rulli dans les cages, une défense centrale Nayef Aguerd – Benjamin Pavard et Amine Gouiri en buteur, l’ancien coach rennais a fait du classique. L’histoire retiendra (ou pas) que Pierre-Emile Højbjerg est le premier capitaine de cet OM version Beye. 

Rémy Labeau-Lascary sur le banc

Côté brestois, l’homme en forme Rémy Labeau-Lascary, buteur lors des deux dernières sorties des Bretons, est sur le banc. Romain Del Castillo, Kamory Doumbia et Junior Dina Ebimbe joueront en soutient de Ludovic Ajorque.

Place au jeu, enfin !

En direct : Brest - Marseille (0-0)

