La première compo de Habib Beye avec l’OM

Son choix est fait. Il est trop tôt pour faire un choix. Pour sa première sortie avec l’OM, Habib Beye a choisi un onze différent de la dernière compo de Pancho Abardonado contre Strasbourg (2-2) la semaine dernière. Igor Paixão et Arthur Vermeeren intègrent le onze, pas Bilal Nadir et Pierre-Emerick Aubameyang. Il s’agit du premier match du milieu belge depuis son entrée contre le Paris FC (2-2) fin janvier, et sa première titularisation depuis la victoire olympienne contre Monaco (1-0) mi-décembre.

Pour le reste, entre Geronimo Rulli dans les cages, une défense centrale Nayef Aguerd – Benjamin Pavard et Amine Gouiri en buteur, l’ancien coach rennais a fait du classique. L’histoire retiendra (ou pas) que Pierre-Emile Højbjerg est le premier capitaine de cet OM version Beye.

🅒🅞🅜🅟🅞 #SB29OM ⚔️ Le premier 1️⃣1️⃣ de départ du 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la 23ème journée de @Ligue1 ⚡️ Coup d'envoi à 20h45 pic.twitter.com/v3QFpSgvO9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026

Rémy Labeau-Lascary sur le banc

Côté brestois, l’homme en forme Rémy Labeau-Lascary, buteur lors des deux dernières sorties des Bretons, est sur le banc. Romain Del Castillo, Kamory Doumbia et Junior Dina Ebimbe joueront en soutient de Ludovic Ajorque.

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1️⃣1️⃣ brestois pour affronter l’Olympique de Marseille ce vendredi dans le cadre de la 23ème journée de @Ligue1 McDonald's ⚔ #SB29OM 🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas pic.twitter.com/lnkLJqCApt — Stade Brestois 29 (@SB29) February 20, 2026

Place au jeu, enfin !

En direct : Brest - Marseille (0-0)